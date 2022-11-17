حنان عبد المعبود



استمرارا للدور التوعوي في مكافحة الأورام، أطلقت حملة كان التوعوية لمرض السرطان ورابطة المسالك البولية ورابطة الأورام الكويتية الحملة التوعية بسرطان البروستاتا تحت شعار«حملة الكويت للتوعية بسرطان البروستاتا - # افحص- تسلم».



ويأتي إطلاق الحملة مواكبا للاحتفال العالمي بشهر نوفمبر شهر التوعية بسرطان البروستاتا.



من جانبه، قال استشاري الأورام ورئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد الصالح ان سرطان البروستاتا من أكثر السرطانات شيوعا عند الرجال فوق 50 عاما، مشددا على أهمية تسليط الضوء على الكشف المبكر، والتعرف على الأعراض الأولية، وحث الفئة المستهدفة على عمل فحوصات بشكل دوري عن طريق تحليل دلالات الورم لسرطان البروستاتا عن طريق فحص الدم - الـ PSA- الذي يمكن في حال ارتفاعه أن يعطي مؤشر لاحتمال وجود هذا الورم وفي حال اكتشافه مبكرا يصبح العلاج مضمونا وترتفع نسبة الشفاء منه.



وأضاف الصالح أنه بناء على احصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان فإن سرطان البروستاتا يحتل المرتبة الثانية بنسب الإصابة بين الكويتيين وذلك ضمن أكثر 10 سرطانات شيوعا بالفترة من 2014 حتى 2018، واحتل المرتبة الثالثة بين غير الكويتيين عن نفس الفترة. أما فيما يتعلق بعوامل المخاطرة فهي وجود تاريخ عائلي بالإصابة بهذا الورم، كذلك السمنة، لافتا الى ان اهم عوامل الوقاية تتمثل في الاهتمام بالنمط الصحي بشقيه الغذائي والحركي والذي يعد أفضل سبل الوقاية من جميع الأمراض ومنها الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا، إلى جانب الحفاظ على وزن الجسم وإجراء الفحص خاصة للفئة المستهدفة.



الجدير بالذكر أن الشركاء القائمين على الحملة يهدفون الى إيصال المعلومات الصحيحة حول المرض من خلال استشاريين بهذا المجال، ولهذا ستتم زيادة جرعة التوعية للشريحة المستهدفة من خلال نشر رسالة التوعية في مجمع الأفنيوز وهو الأكثر روادا على مستوى الكويت، مع المشاركة في المعارض، لتوزيع الكتيبات والبروشورات الخاصة بسرطان البروستاتا والتي تتضمن شرحا مبسطا حول طرق الوقاية والكشف المبكر، بالإضافة لتخصيص خط استشارات طبي يقوم باستقبال استفسارات المتصلين والإجابة عنها من قبل مختصين، وإجراء لقاءات تلفزيونية مع مختصين، نشر النصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تتعاون حملة «كان» خلال حملة (#افحص-تسلم) مع جهات متخصصة تقدم خصومات لعمل فحص الدم للرجال.



وقد قامت «كان» بالمشاركة في المعرض الصحي المقام في مركز صباح السالم التخصصي، والذي شهد إقبالا من المراجعين، تم فيه توزيع حقيبة التوعية المتضمنة بروشورات وكتيبات توضح المعلومات بطريقة واضحة ومبسطة، والإجابة عن تساؤلاتهم بإعطائهم المعلومات الصحيحة، وتقديم خدمة إجراء الفحوصات سواء كانت مجانية أو برسوم مخفضة.