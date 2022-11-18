أطلقت هواوي جهازها اللوحي الرائد «HUAWEI MatePad Pro»، حيث يتوافر الآن بالكويت، بعدد من المزايا التي تجعله جهازا لوحيا أنيقا واحترافيا وشاملا، حيث يمتلك الجهاز شاشة مذهلة وصوتا غنيا للترفيه لا تشوبه شائبة، وما يعزز الجانب الترفيهي للجهاز هو عرضه وصوته المذهلين.



ولقد ارتقى هذا الجهاز بجودة العرض إلى ارتفاعات أعلى من خلال تقديم شاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 11 بوصة مع حواف فائقة النحافة تبلغ 4.2 مم ونسبة عالية من الشاشة إلى الجسم بنسبة 92% توفر مساحة كبيرة للشاشة بأقل قدر من التشتيت للاستمتاع المحتوى.

ويمكنك أيضا الاستمتاع بالتمرير السلس والصور النابضة بالحياة بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز والقدرة على عرض أكثر من مليار لون.

يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro أيضا أول جهاز لوحي يحصل على شهادة TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 الألمانية ويستخدم حلا للأجهزة لخفض الضوء الأزرق لحماية عينيك.

وقد صنع إطار جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي من سبائك المغنيسيوم لتجعل الجهاز نحيفا وخفيفا بشكل لا يصدق، ويزن الجهاز 449 غراما فقط، وهذا في الواقع أخف جهاز لوحي مقاس 11 بوصة متوافر في السوق. كما يأتي الجهاز بسمك إجمالي يبلغ 5.9 ملم فقط.

ويوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مؤتمرات ومكالمات فيديو شبيها بالحاسوب الشخصي بجودة فيديو وصوت ممتازة، ويتجاوز مجرد مؤتمرات الفيديو، حيث يدعم الجهاز لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية من هواوي -HUAWEI Smart Magnetic Keyboard الجديدة القابلة للفصل، والتي يمكن استخدامها في 3 أوضاع مختلفة: شكل الحاسوب المحمول، والشكل القابل للفصل، وشكل الاستوديو. ويمكنك أيضا استخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) لتدوين الملاحظات والرسم.



ولا يضحي جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي بعمر البطارية من أجل النحافة. في هيكله المضغوط، توجد بطارية كبيرة تبلغ 8300 مللي أمبير في الساعة يمكنها تشغيل 11.5 ساعة من تشغيل الفيديو عالي الوضوح بدقة 1080 بكسل و8.5 ساعات من تصفح صفحات الويب. ويوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين.