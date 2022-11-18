شريف حمدي



تواصل مؤشرات ومتغيرات البورصة الكويتية تحقيق المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، ليتجاوز إجمالي القيمة السوقية 49 مليار دينار، وذلك بعد إضافة 818 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهية جلساته امس، ليصل إجمالي مكاسب سوق الأسهم الكويتي نحو 2.3 مليار دينار منذ بداية الشهر الجاري بنسبة ارتفاع 5%، أي خلال 13 جلسة تداول فقط.



وتشهد البورصة نشاطا لافتا منذ بداية الشهر الجاري استكمالا لما أنهت به الشهر الماضي، حيث تنتعش البورصة الكويتية على وقع النتائج المالية المعلنة عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والتي تجاوزت 1.65 مليار دينار بما يضمن توزيعات مرضية للمساهمين حال استمرت الأوضاع الإيجابية خلال تعاملات الربع الأخير من العام الحالي.

ويضاف إلى ما سبق ان هناك الكثير من الأسهم سواء القيادية أو المتوسطة والصغيرة حققت عوائد سوقية جيدة بارتفاع أسعارها جراء الإقبال عليها، وهو ما يعني مكاسب مزدوجة للمساهمين.

كما عزز اتجاه السوق للصعود عودة أسعار النفط الكويتي للارتفاع بعد ان شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، إذ ارتفع السعر إلى 92 دولارا للبرميل.

وحافظت السيولة المتدفقة للسوق على مستويات الأسبوع الماضي، بمحصلة بلغت 315 مليون دينار بمتوسط يومي 63 مليون دينار وهذه ذات القيمة في الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 8%، بكميات 1.451 مليار سهم مقابل 1.343 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.