الشيخ أحمد الدعيج: النتائج المحققة بالعام الحالي جاءت انعكاساً لبيئة الأعمال المواتية بالوقت الراهن

ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم أدى إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد 7.1% على خلفية نمو القروض 8%



أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث سجل البنك أرباحا صافية بلغت 41.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 40.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 1.7%.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت بنسبة 2.6% لتصل إلى 67.8 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بمبلغ 66.1 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.



وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.3% لتصل إلى 30.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بمبلغ 28.8 مليون دينار للفترة نفسها من 2021، فيما ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 34% ليصل إلى 6.3 ملايين دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بمبلغ 4.7 ملايين دينار للفترة نفسها من 2021.



وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 8% ليصل إلى 2.43 مليار دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بمبلغ 2.25 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2021، ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 1.4% لتصل إلى 4.25 مليارات دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بمبلغ 4.19 مليارات دينار للفترة نفسها من 2021.



وجاءت النسب الرقابية قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12%، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى البنك عامل ومصدر القوة الأساسية، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو بمحفظة القروض بما يتماشى مع استراتيجية وخطة نمو البنك.



وقد بلغت نسبة تغطية السيولة 231.2% ونسبة صافي التمويل المستقر 106.1% ونسبة الرفع المالي 12.1%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.



وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج المحققة خلال فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2022، والتي جاءت انعكاسا لبيئة الأعمال المواتية السائدة في الوقت الراهن، لافتا في هذا الصدد إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، أدى الى زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.1% على خلفية نمو قروض وسلف العملاء بنسبة 8%.



وأوضح انه خلال الفترة الفصلية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بذل البنك التجاري جهودا كبيرة في سبيل استرداد المديونيات المتعثرة، حيث تم استرداد مبلغ 17.9 مليون دينار من القروض المستنزلة من دفاتر البنك سابقا.



ولفت إلى أن البنك كذلك قام بتجنيب مخصصات إضافية بمبلغ 35.1 مليون دينار خلال الفترة كإجراء احترازي، حيث أوضح الدعيج أن البنك سيواصل نهجه المتحفظ في بناء المخصصات التي تمثل مصدات قوية للحماية من أي خسائر محتملة وغير متوقعة.



وأكد أنه من خلال الاستفادة من منصات الخدمات المصرفية الرقمية الذكية والمتطورة المتوافرة لدى البنك، فإننا نسعى جاهدين نحو اقتناص الفرص المتاحة حتى تثمر عن صفقات وأعمال ملموسة لمصلحة مصرفنا، وهو ما يترجمه تطور الأداء والنتائج الإيجابية من عام إلى آخر.



وفي هذا الصدد، فإن التجاري يكرس ويضاعف الجهود حاليا لرقمنة العديد من العمليات والمنصات التي سوف يتم الإعلان عنها في الفترات المقبلة بما يوفر المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية لجمهور العملاء.



واختتم الدعيج حديثه بتوجيه كل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على ما يبذلونه من جهد للإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيهه، كما خص بالشكر مساهمي البنك الكرام وفريق الإدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك لتفانيهم وجهودهم الحثيثة في خدمة العملاء ليظل «التجاري دوما هو الاختيار المفضل للعملاء».