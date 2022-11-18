علاء مجيد



حققت البنوك الكويتية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 33.62% لتسجل أرباحا بقيمة 834.48 مليون دينار بالمقارنة مع 624.51 مليون دينار حققتها البنوك العشرة.

واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 63.5% من أرباح القطاع بقيمة 530.2 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 36.5% من أرباح البنوك بـ 304.31 ملايين دينار.



تصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 374.23 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 46.9% مقارنة بـ 254.82 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 205.77 ملايين دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22.4% مقارنة بـ 168.08 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 48.58 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 52% مقارنة بـ 31.89 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.

وبلغ إجمالي الأصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر سبتمبر الماضي الى 101.71 مليار دينار بنسبة نمو 6.45% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 95.54 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 34.70 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 6.76% مقارنة بـ 32.50 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 22.66 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.2% مقارنة بـ 21.97 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.75 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 6%. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال التسعة أشهر الاولى من العام 2022 بنسبة 9.5% لتصل الى 2.32 مليار دينار مقارنة بـ 2.10 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 753.47 مليون دينار تلاها بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 698.01 مليون دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 166.01 مليون دينار بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم ايرادات تشغيلية بلغت 153.08 مليون دينار وخامسا جاء البنك الأهلي بقيمة 134.47 مليون دينار.