علاء مجيد



رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة 7.5% وبقيمة 3.5 مليارات دولار، لتصل الى 49.9 مليار دولار، مقارنة بـ 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.



كما زادت الكويت حيازتها من السندات الأميركية سنويا بقيمة 3.6 مليارات دولار وبنسبة 7.8% مقارنة



بـ 46.3 مليار دولار في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حين تراجعت الحيازة على المستوى الشهري بقيمة 1.1 مليار دولار وبنسبة 2.1% مقارنة بـ 51 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 12.14 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.77 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وحصلت الكويت على المركز الثاني عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الاول عربيا، وذلك باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 121 مليار دولار، والتي تراجعت بشكل شهري مقارنة بـ 122.1 مليار دولار في أغسطس الماضي، منها 102.88 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و18.11 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



بينما رفعت الإمارات من استثماراتها خلال شهر سبتمبر لتصل الى 48.2 مليار دولار، مقارنة بـ 47.8 مليار دولار في أغسطس الماضي، منها 36.93 مليار دولار سندات طويلة الاجل، و11.32 مليار دولار سندات قصيرة الاجل.



كما رفعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 9.73 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل، مقارنة بـ 9.45 مليارات دولار في أغسطس الماضي، فيما تراجعت حيازة سلطنة عمان من السندات الأميركية خلال سبتمبر الماضي لتصل الى 7.04 مليارات دولار، مقارنة بقيمة 7.13 مليارات دولار في أغسطس الماضي منها 6.83 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و213 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



ورفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.42 مليار دولار في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في أغسطس الماضي منها 1.18 مليار دولار سندات قصيرة الأجل و240 مليون دولار سندات طويلة الأجل.

وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الـ 40 على التوالي على المركز الاول خلال شهر سبتمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1120.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 1199.8 مليار دولار.

كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 933.6 مليار دولار متراجعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 971.8 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 663.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 644.7 مليار دولار.