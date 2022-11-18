بحثت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها بدراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والـجـامـعـات الحكومية والـخـاصـة والـمـعـاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع امس هو الاجتماع السادس للجنة التعليمية بحضور جميع أعضاء اللجنة ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني ورئيسة وأعضاء اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم.



وأضاف المطر ان الاجتماع كان مثمرا ومشجعا للتأكد من أن جامعة عبدالله السالم سترى النور في برنامجها التحضيري، مشيرا إلى تعهد الوزير العدواني بأن البرنامج التحضيري سيرى النور في شهر 9 المقبل باستقبال أعداد من الطلبة خريجي الثانوية العامة المتفوقين بكلية العلوم الإدارية في الشويخ، كما تعهد بتسليم كل المواقع تباعا وفقا للمواعيد المحددة.



وبين أن رئيسة اللجنة التأسيـسـية لـجـامـعة عبدالله السالم استعرضت خلال الاجتماع البرنامج التحضيري والأهداف، كما تحدثت القيادات عن تخصصات الجيل الرابع التي تعتمد على الإبداع والابتكار، متمنيا أن تكون جامعة عبدالله السالم هي جامعة الجيل الرابع وتحتوي على تخصصات عالمية كما هو معمول في أغلب الجامعات على مستوى الخليج والعالم والتي تحتوي على المحتوى الرقمي والتحول المعرفي والإبداع.



وقال المطر إن اللجنة ستقوم بدروها في متابعة الموضوع استكمالا لما بدأته بمناقشة العقبات السابقة للمشروع، كاشفا عن الاتفاق على عقد اجتماع في يناير المقبل مع أعضاء اللجنة التأسيسية بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني وقياديين من جامعة الكويت لمتابعة التطورات ومناقشة ما يستجد من عوائق.



واعتبر أن الإعلان عن موعد افتتاح هذه الجامعة سيتم وفقا لإرادة حكومية ومراقبة ومساندة من أعضاء اللجنة التعليمية لتحقيق هذه الرغبة في افتتاح الجامعة في شهر سبتمبر.



وأعرب المطر عن آماله في أن تتوج هذه الجهود المتكاملة بتحقيق أهدافها لاستكمال الخطة التدريجية بفتح 4 كليات أخرى وفقا لجدول زمني محدد.