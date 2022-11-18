طالب النائب د.عادل الدمخي بضرورة تحرك رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بإيقاف تسلم صفقة طائرات الكاركال وتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الدفاع والاسـتعـانـة بـجـهات خارجية فيها وتطبيق المحاسبة الحقيقية بهذا الشأن.



وأضاف الدمخي في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن صفقات الأسلحة كلفت الكويت الكثير وأصبحت من ملفات الفساد والإفساد التي طالت المؤسسة العسكرية وبابا من أبواب هدر الميزانية.



وأوضح الدمخي أنه يتابع هذا الموضوع منذ أن كان في مجلس 2016 ومازال، وأنه وجه أسئلة برلمانية لوزير الدفاع بشأن الصفقة من باب التحذير ولفتح تحقيق وإيقاف الصفقة، مؤكدا أن مسألة شراء الوقت لا تنفع أحدا.



وأكد أنه ليس ضد شخص وزير الدفاع، لكنه يريد تحقيق نهج مكافحة الفساد الذي طالب به سمو ولي العهد في خطاب افتتاح مجلس الأمة، مشددا على ضرورة أن يتبع كل وزراء الدولة ما جاء في هذا الخطاب.



وأشار الدمخي إلى أن رئيس الوزراء لديه علم بالصفقة والحرس الوطني أعد تقريرا بشأن الصفقة خلال رئاسته له، كما أن وزير الداخلية قام بإيقاف الصفقة بشكل مؤقت حينما كان وزيرا للدفاع.



وقال الدمخي إنه طلب في أسئلته من وزير الدفاع تزويده بالتقرير الفني عن حالة هذه الطائرات الذي أعد من قبل الحرس الوطني وما اتخذ من إجراء حيال هذا التقرير وكذلك عن العمولة وما يجب على الوزير من إجراء تجاه هذه العمولة.



وأضاف ان الأسئلة تضمنت الاستفسار عن وجود اشتراطات جزائية تمنح الحق في إيقاف هذا العقد، مشيرا إلى أن مبلغ الصفقة أكثر من 200 مليون ولا يمكن المرور عليها وتجاهلها، لافتا إلى أنه طلب صورة ضوئية من الاعتماد البنكي المقدم من شركة إيرباص عند توقيع عقد الشراء والشروط المدرجة في هذا الاعتماد.



ولفت الدمخي إلى أن 25 نائبا طلبوا تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن صفقتي الكاركال واليوروفايتر، مؤكدا أنهم سيستمرون في التحقيق بهذه القضية، حتى لو تم تسلم الطائرات، كما أنه تحدث في جلسة مجلس الأمة مخاطبا رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإيقاف تسلم الطائرات.



ووجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح، قال في مقدمته: قام منتسبو قاعدة عبدالله المبارك الجوية منذ بداية جائحة كرونا بالدوام اليومي ولم يكن لمنتسبيها دوام نسبي وقاموا برحلات إجلاء المواطنين والمرضى وقاموا ايضا بعمليات نقل المعدات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية لعدة دول، بالإضافة الى رحلات البنك المركزي ورحلات تبديل واسناد القوات المشاركة بعمليات اعادة الأمل في المملكة العربية السعودية ولم يتوقف منتسبوها عن جميع الرحلات سواء لمعدات الجيش او وزارات وهيئات الدولة، كما قاموا بعمليات الإغاثة وعمليات النقل المستمرة كل هذه الرحلات خلال الجائحة، كما تمت اصابة العديد من المنتسبين بفيروس كورونا خلال هذه الفترة وتم احتساب فئة أولى عالية الخطورة فقط للطاقم الطبي بعدد ايام 90 يوما وفي المقابل تم احتساب فئة أولى متوسطة الخطورة بعدد ايام متفاوتة لكل شخص لم تتجاوز الى 60 يوما لمنتسبي قاعدة عبدالله المبارك الجوية (الشحن الجوي).



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ لماذا تم تصنيف طاقم طائرات الشحن الجوي الذين خاطروا بحياتهم بالفئة الأولى (متوسطة الخطورة) ولم تتم مساواتهم بالطواقم الطبية كفئة اولى (عالية الخطورة)؟



لماذا تم خصم عدد الأيام في حساب مكافأة الصفوف الأمامية من منتسبي قاعدة عبدالله المبارك الجوية (الشحن الجوي) مع العلم انهم لم يتوقفوا عن العمل خلال فترة الجائحة وتم احتساب عدد الأيام كاملة بالنسبة للأطقم الطبية وقوة واجب سند؟