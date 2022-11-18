عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.



وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د.عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة بالإنابة لمى الدخيل.



من جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس وفد اتحاد الناشرين العرب، وذلك بمناسبة زيارته إلى الكويت للمشاركة في فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب.



حضر اللقاء رئيس الاتحاد محمد رشاد والأمين العام بشار شبارو ورئيس لجنة تنمية الموارد بالاتحاد سعود المنصور ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة د.محمد المعالج وعضوا الاتحاد سميرة عاصي وهيثم الحافظ.



كما استقبل السعدون عضو البرلمان الألماني ووزير الدولة في الخارجية الألمانية توبياسليندنر الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت ضمن جولة خليجية، وحضر اللقاء السفير الألماني لدى الكويت هانز كريستيان فرايهر فون رايبنيتز.



من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ عبدالملك الخليلي ورئيس مجلس الشورى خالد المعولي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادهما.



كما بعث السعدون اليوم ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة النعم ميارة، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلدهما.