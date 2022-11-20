لن يتمكن الظهير الأيسر خوسيه غايا من المشاركة مع المنتخب الإسباني في نهائيات مونديال قطر الذي ينطلق اليوم، وذلك بعدما استبعد عن التشكيلة المتواجدة في الدوحة نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل الأيمن، وفق ما أعلن الاتحاد الإسباني الذي استبدله بلاعب برشلونة الشاب أليكس بالدي. وقال بيان الاتحاد الإسباني «يغادر الجناح قطر مع الحب والاحترام والتقدير من زملائه في الفريق وكامل الاتحاد الإسباني لكرة القدم»، مضيفا لن يكون خوسيه لويس غايا مع إسبانيا في مونديال قطر.



وتعرض ظهير فالنسيا لالتواء في الكاحل الأيمن الأربعاء الماضي خلال التمارين، وأعتقد في بادئ الأمر أن الإصابة طفيفة ولا تهدد مشاركته في مونديال قطر.



لكن «بعد تحليل الموقف بعناية والتشاور المتواصل مع الخدمات الطبية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، اتخذ لويس إنريكي قراره باستبدال ظهير فالنسيا الذي تعرض لإصابة عرضية الأربعاء خلال تدريبات بعد الظهر في عمان».



ولاحقا، قال الاتحاد الإسباني إنه «بعد تأكيد غياب خوسيه لويس غايا بسبب الإصابة، قرر الطاقم الفني استبداله بأليكس بالدي، أخذ لويس أنريكي بعين الاعتبار تألقه في بداية الموسم». وغاب غايا عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي خاضها فريق المدرب لويس إنريكي الخميس ضد الأردن في عمان (3-1) قبل السفر مباشرة الى الدوحة.



ويتواجد بديله بالدي (19 عاما) حاليا مع منتخب تحت 21 عاما الذي يختتم مبارياته لهذا العام بمواجهة اليابان مساء اليوم الجمعة في إشبيلية.