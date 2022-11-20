أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم قطر 2022 على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تحتفي بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تجمع قطر والإكوادور في الـ7:00 مساء اليوم على ستاد البيت.

ويتيح الإعلان للملايين من عشاق كرة القدم والعائلات في دول المنطقة الـ 24 الاستمتاع بالمواجهات الحماسية، وذلك خلال البطولة المرتقبة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقتهم.

وتنقل قناة beIN SPORTS المفتوحة 22 مباراة، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قنوات beIN SPORTS MAX لكل من الـ64 مباراة في البطولة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمد السبيعي: «يسرنا أن نتمكن من بث أبرز المباريات مجانا ليتابعها الجمهور الشغوف بكرة القدم في المنطقة، احتفالا بإحياء البطولة الشهيرة في العالم العربي ونحرص منذ أصبحنا الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم على استثمار جميع الفرص المتاحة لفسح المجال أمام أكبر قدر ممكن من جمهور المنطقة لمشاهدة منافسات البطولة».