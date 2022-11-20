سيتسنى لحارس مرمى غانا جو ولاكوت الانضمام إلى منتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم، إلا أن دوره سيقتصر على تشجيع زملائه في الفريق إذ انه سيغيب عن البطولة العالمية بداعي الإصابة.



وتعرض حارس المرمى البريطاني المولد الذي يلعب لصالح تشارلتون أثليتيك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكسر في إحدى أصابع اليد خلال الاحماء قبل مباراة بالدوري المحلي مطلع الأسبوع الماضي سيغيب على إثرها عن المنافسات لستة أسابيع على الأقل.



وزادت إصابة ولاكوت من أزمة حراسة المرمى التي يعاني منها منتخب غانا، إذ يغيب ريتشارد أوفوري عن المنافسات أيضا بعدما تعرض لمشكلة في الركبة.



وسيكون الخيار الثالث في حراسة المرمى لورنس أتي زيجي الحارس الأساسي، لكن ولاكوت سيكون حاضرا لتقديم الدعم بعد خضوعه لجراحة ناجحة.



وأبلغ بن جارنر مدرب تشارلتون موقع النادي بقوله «خضع لجراحة سارت على ما يرام وهو الآن يبدأ عملية إعادة التأهيل، ورغم ذلك، فمن المقرر أن ينضم إلى غانا ويحظى بتلك التجربة، وقد كان عنصرا محوريا في وصولهم إلى كأس العالم لذا فهو يستحق تماما الذهاب مع الفريق وخوض تجربة كأس العالم بحلوها ومرها».



وخاض ولاكوت (26 عاما) أولى مبارياته الدولية مع غانا في تصفيات كأس العالم قبل عام عندما أصيب أوفوري ودافع عن ألوان المنتخب الغاني في نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام الحالي.



وتستهل غانا مشوارها بكأس العالم أمام البرتغال ضمن منافسات المجموعة الثامنة يوم الخميس المقبل في الدوحة.