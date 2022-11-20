أعرب لاعب كرة القدم الألماني يوسوفا موكوكو، عن أمله في أن تكون هدية عيد ميلاده هي الحصول على الـ 3 نقاط في مباراة المنتخب الألماني الأولى ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.



ويحتفل موكوكو اليوم بعيد ميلاده الـ 18 قبل 3 أيام فقط من مباراة فريقه الأولى بالمونديال القطري، والتي يلتقي فيها المنتخب الياباني يوم الأربعاء المقبل.



وقال موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند: «3 نقاط أمام اليابان ستكون مهمة للغاية في أول مباراة لمنتخبنا بهذا المونديال».

واستهل موكوكو، أصغر لاعبي المنتخب الألماني حاليا، مسيرته الدولية مع الفريق يوم الأربعاء الماضي خلال المباراة الودية أمام المنتخب العماني في مسقط.



وقال مانويل نوير (36 عاما) حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني: «موكوكو يمكنه الكشف عن رغباته وأمنياته».



وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم إن موكوكو مثل باقي اللاعبين الذين يحتفلون بعيد ميلادهم خلال تواجدهم مع المنتخب، مشيرا إلى أنه سيحصل على كعكة سيعدها طاهي الفريق، الذي رافق المنتخب في رحلة قطر، وأنها ستكون بالطبع كعكة «قليلة السعرات الحرارية».