أطلقت الخطوط الجوية القطرية، على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل عنوان «C.H.A.M.P.I.O.N.S» والتي قام بأدائها الفنان العالمي الشاب خالد، ونجم «الدي جي» رودج، والتي سيتم بثها على متن الطائرات المتجهة إلى قطر. ونشرت الخطوط الجوية القطرية عبر حسابها على «تويتر»، بأن الأغنية يقدمها فنان «الراي» الجزائري الشاب خالد، بصحبة منسق الموسيقى اللبناني العالمي رودج، تحت عنوان «C.H.A.M.P.I.O.N.S».



وكشفت الشركة عن تدشين أغنية جديدة احتفاء بالمونديال خلال حفل بمطار حمد شارك فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو.

فيما يشارك الثلاثي ميريام فارس، ونيكي ميناج، ومالوما بـ Tukoh Taka وهي أول أغنية رسمية لمهرجان «فيفا» للمشجعين، على أمل أن تصنع مزيدا من البهجة أيام مونديال قطر 2022.

وقالت فارس: «لقد تشرفت بالمشاركة في تأليف وترتيب وتصميم رقصات أغنية Tukoh Taka، كما تشرفت بالعمل مع اثنين من الفنانين العالميين المفضلين لدي، نيكي ميناج ومالوما، وأنا متحمسة لهذه الأغنية، وآمل أن تنقل ثقافة المنطقة والموسيقى العربية إلى العالم بأسره».