في إطار ريادته في الاستثمار في الكوادر البشرية وحرصه على تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم، تعاون بيت التمويل الكويتي (بيتك)، المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا، مع «هيدسبرينج» Headspring، ذراع التطوير الإداري لجامعة IE Business School بالشراكة مع مؤسسة «فاينانشيال تايمز»، بهدف دعم التنمية المهنية والارتقاء بقدرات المديرين التنفيذيين في «بيتك» وتطوير مهاراتهم وفق معايير عالمية.



وفي تصريح صحافي على هامش اختتام البرنامج، أكد المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم أهمية برامج التطوير لقادة البنك، مبينا ان برنامج القادة يشمل وحدات تدريبية حول مواكبة التحول وإدارة التواصل في ظل التحولات الرقمية وما خلقته من تحديات ومتغيرات على العمل المصرفي ونماذج الأعمال.



وأضاف المسلم ان بيئة عمل اليوم لا تخلو من التعقيدات بطبيعة الحال، مؤكدا انه من الضروري إثراء معرفة القادة بكيفية تشجيع وتعزيز مبدأ المساءلة، لافتا الى أن المهارات والعادات التي تم اكتسابها في هذا البرنامج ستدفع قدرة المديرين التنفيذيين في «بيتك» على إنجاز المزيد في مهامهم الحالية والمستقبلية، وفي الوقت نفسه تساهم في مواصلة تطوير المؤسسة للمحافظة على ريادتها العالمية.



بدوره، قال باسم بنا نائب رئيس «هيدسبرينج» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يركز برنامج القيادة على تقدير النظام والهياكل، مبينا ان البرنامج ينطوي تحت إطار استراتيجية تطوير القادة التي أطلقها «بيتك»، ويهدف إلى مساعدة المديرين التنفيذيين على تحفيز فرق عملهم لتحسين إنتاجيتهم ضمن بيئة عمل منظمة والحرص على تأدية مهامهم على أكمل وجه.

وتعليقا على المشاركة في البرنامج، قال زكريا الأنصاري، المدير التنفيذي لصرف العملات الأجنبية ومبيعات الخزانة في «بيتك»: ساهم برنامج القادة الذي نظمه «بيتك» بالتعاون مع شركة «هيدسبرينج» بتعزيز المعرفة المتعلقة بالقيادة والسلوك المهني، حيث كان لذلك تأثير كبير على طريقتي في القيادة.