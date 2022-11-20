محمود عيسى



احتفظت الكويت للشهر السابع على التوالي بالمركز الثالث خليجيا على قائمة مجلة ميد للمشروعات في منطقة الخليج ككل والتي تشمل كلا من ايران والعراق، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 14 اكتوبر و11 نوفمبر، حيث ظلت قيمة المشروعات لديها ثابتة عند مستوى الشهر الماضي بواقع 201 مليار دولار.



وقد استحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات على المركزين الاول والثاني بمشاريع قيمتها 1.346 تريليون دولار و557 مليار دولار على التوالي، بينما حلت قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس بمشاريع قيمتها 198 مليار دولار، و184 مليار دولار و52 مليار دولار على التوالي.



وذكرت مجلة ميد ان مؤشر سوق المشاريع الخليجية حافظ على الزخم الذي استمر منذ الشهر الماضي حيث ارتفع بنسبة 1.9 خلال الفترة المذكورة، مسجلا مكاسب تعادل 59.1 مليار دولار، لتبلغ قيمة المؤشر الاجمالية 3.114 تريليونات دولار، فيما سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست مشاريع بقيمة 2.5 تريليون دولار وبزيادة 1.5% أو 36.5 مليار دولار على مدى الأسابيع الأربعة موضوع الدراسة.