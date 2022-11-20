أصدر د.عبدالله خالد العبدالمنعم كتابه الجديد في معرض الكويت الدولي للكتاب، والذي يحمل عنوان «النقود الرقمية القانونية CBDC من منظور الاقتصاد الإسلامي»، والذي يعد مدخلا لفهم العملات الرقمية بأنواعها وبالأخص العملات الرقمية القانونية بشكل تفصيلي مبسط.

كما يتضمن الكتاب ذكر التجارب الدولية والعربية في العملات الرقمية، مع بيان الأحكام الشرعية لإصدار وتداول هذه العملات والإشارة إلى الاتجاهات والاختلافات الفقهية، فضلا عن الآثار الاقتصادية المترتبة عليها على البنوك والنظام المالي والنقدي عموما.

جدير بالذكر، أن الكتاب مدعم بأشكال ورسوم بيانية، بهدف تبسيط المعلومات وسهولة المعرفة، وهو من إصدار دار الظاهرية، ويتوافر في قاعة 6 جناح رقم 44.