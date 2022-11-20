في إطار جهودها المتواصلة لتوسيع أعمالها وتلبية احتياجات السوق، قامت شركة عادل الغانم للسيارات - إم جي بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كريم من خلال أوتو كابيتال، وقد حضر ممثلون عن الشركات حفل تسليم أسطول سيارات MG6 موديل 2022.



وتحظى إم جي 6 بشعبية كبيرة في السوق الكويتي، نظرا لتصميمها الجذاب الانسيابي وسعة مقصورة الركاب، بالإضافة للتكنولوجيا التي جعلت منها مصدر ثقة عند الزبائن.



وقال خالد طوقان الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عادل الغانم للسيارات: تعتبر هذه الاتفاقية إضافة جديدة ومميزة لعلاقاتنا الاستراتيجية مع شركات النقل، حيث إن MG6 تعتبر من أهم سيارات السيدان للعلامة البريطانية الأصل «إم جي» لما تتميز به من أعلى معايير الأمان والراحة والأداء للسائق والركاب، بالإضافة الى المواصفات القياسية، ونتوقع المزيد من الصفقات خلال الربع الأخير من العام الحالي مع شركات التوصيل والخدمات العامة.



وأضاف: نجحنا في شركة عادل الغانم للسيارات - إم جي ومن خلال اتباع منهجية ريادية متينة في مجال إدارة الأعمال وخدمة العملاء، بمواصلة النمو والتوسع وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء عن طريق تقديم الخدمات عالية المستوى بما يتناسب وتطلعات زبائننا الكرام، واستنادا إلى انطلاقتنا القوية لهذا العام، فإننا نؤكد لعملائنا بأننا سنواصل تقديم جميع المنتجات والخدمات التي ينشدونها.



وفي هذا السياق، قال توم لي المدير التنفيذي لعمليات إم جي موتورز في الشرق الأوسط: نحن سعداء بهذه العلاقة الاستراتيجية وباختيار شركة كريم الرائدة في مجال النقل في الكويت لسيارة MG6 ذات الشعبية الكبيرة.



وتابع: مما لا شك فيه أن شعبية علامة إم جي تزداد في الكويت نظرا للمميزات الحديثة والقيمة التنافسية التي نقدمها، ونحن في إم جي نشهد نموا عاما بعد عام ونهدف للوصول الى جميع العملاء ونسعى دائما لتقديم أفضل التقنيات المتطورة بما يتناسب مع تطلعات زبائننا لتحقيق تجربة قيادة فريدة.



وتقدم منصة كريم الإلكترونية التطبيق الشامل اليومي الذي يعد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط، وتلعب الشركة اليوم دورا بارزا في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل والتوصيل وتحويل الأموال عبر تطبيق موحد للهواتف الذكية.



وتتمثل مهمة كريم في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين. وتأسست كريم في يوليو 2012 وتعمل الآن في أكثر من 80 مدينة منتشرة في 10 دول، كما أنها توفر مليوني فرصة عمل في المنطقة.

وقد أصبحت كريم شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح شركة أوبر تكنولوجيز الأميركية في يناير 2020.