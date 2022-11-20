القاهرة - محمد صلاح



فوجئ فريق مسلسل كريم عبدالعزيز «الحشاشين» بقرار الشركة المنتجة بتأجيل العمل إلى رمضان بعد المقبل، على الرغم من بداية التصوير قبل أسابيع، لكن العمل توقف تصويره قبل أيام لضخامة إنتاجه، ليكون أول الأعمال الدرامية التي أعلنت خروجها من المنافسة الرمضانية لعام 2023.



والمصير نفسه يلاقيه آسر ياسين في عمله الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان «كلمة السر»، حيث أعلن آسر، عن المصير ذاته، بعدما قررت الجهة المنتجة للعمل تأجيل المسلسل لضيق الوقت، ولأن العمل يحتاج إلى المزيد من الترتيبات حتى يخرج بالصورة اللائقة.



وكان من المقرر أن يجسد آسر ياسين ضمن أحداث المسلسل شخصية لاعب رياضي يعاني من مرض نادر وهو «التصلب الجانبي الضموري»، ويبدو أنه سيقوم بالبحث عن خطة بديلة لتواجده في الموسم الرمضاني بعد تأجيل عمله بشكل مفاجئ.