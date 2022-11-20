القاهرة - خلود أبوالمجد



تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس مؤخرا على المشاركة في بطولة مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي سيعرض في رمضان المقبل، وتجسد خلال العمل، شخصية «شهرزاد»، ويشارك في بطولته ياسر جلال وعمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خير



من ناحية أخرى، نشرت ياسمين على حسابها الخاص بـ «تويتر» تغريدة وجهت من خلالها رسالة غامضة لشخص ما من دون أن تفصح عنه، الأمر الذي مثل صدمة وحيرة لجمهورها، وكتبت: «بطلت احترمك وكمان قرفانة منك»، وهو ما دعا متابعيها للسؤال عن الشخص الذي تقصده برسالتها.