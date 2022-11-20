

دمشق ـ هدى العبود



أكدت الفنانة صفاء سلطان لـ«الأنباء» انها تتحضر لتقديم ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل أغاني، وصفتها بأنها أغان مفرحة.



وقالت «والله كفانا حزنا في سورية والله يليق بنا الفرح»



ولم تكشف عن أي أغنية او مؤلف وملحن للألبوم، وقالت انتظروني قريبا.



وعن اعمالها الدرامية لعام 2023 قالت: جديدي عدة اعمال فنية منها مسلسل عين الشمس، حيث أسند لي المخرج يزن أبو حمد دور البطولة من خلال تجسيد المرأة القوية، وانا بطبعي أحب الأدوار المركبة، والنص حقيقة مكتوب بشكل جيد «أجسد شخصية امرأة تدعى ايناس فيها الكثير من تركيبة صفاء سلطان» قوية جريئة مرحة، فعملنا ميكس بين الشخصيتين صفاء الحقيقية وايناس التي ستقدمها صفاء من خلال ديو جميل جدا «وأهم ما يلفت الانتباه بالدور هو المرأة القوية، وانا شخصيا متحمسة لمشاهدة الشخصية سواء بالمونتاج او اثناء التصوير وانتظر العرض بفارغ الصبر، والعمل يقفل عند نهاية كل 12 حلقة، وهنا السؤال الذي يؤرقني كفنانة يا ترى هل سينال اعجاب المشاهد العربي الذي اعتاد ثلاثين حلقة وأكثر، ومن خلال «الأنباء» اعلن «يا جماعة والله الفنان بيتعب كثيرا وبيعطي من روحه وتفكيره وعقله وجسده لإدخال الفرح والفكرة التي تناقش قضايا هامة بمجتمعاتنا العربية».



يذكر ان مسلسل عين الشمس من تأليف مجموعة من الكتاب السوريين، ومن أبرز أبطال العمل النجم رشيد عساف وصفاء سلطان، نادين خوري، روعة ياسين، كرم شعراني، جوان خضر، تيسير ادريس، جمال العلي. مصطفى سعد الدين، نادين الشعار ولفيف من الوجوه الفنية الجديدة، وقالت الستايلست مروة الرز: لا مكان عندي للموضة بالأعمال التي تسند لي. ومن ابرز فريق العمل فنيا م. جعفر بيطار، اضاءة، وزهير كنج مهندس صوت والقائمة تطول.



وعن مسلسل أكباد مهاجرة، قالت: بداية المسلسل صورناه بالأردن، طبيعة العمل تحكي عن المجتمع البدوي والقروي في آن واحد، اسند المخرج لي دور البطولة مع ابطال أردنيين صورنا قسما منه بالريف وكنا نتحدث باللهجة الفلاحية، والقسم الآخر صور بالصحراء وطبعا اللهجة البدوية هي السائدة هناك وحكينا اللهجة البدوية، المسلسل من عنوانه يستطيع القارئ ان يقرأ مضمونه لمن نقول يا كبدي للأبناء «هم أكبادنا» مضمون القصة قصة درامية رومانسية ملحمية تشويقية تدور أحداثها حول التباين الطبقي بين الفلاحين والبدو في الأردن، تدور قصة المسلسل حول منصور، الفارس البدوي ابن الشيخ، المدلل الذي تمرد على حكم العشيرة بسبب الحب ولاحق هوى قلبه، ووقع بحب شمس التي بادلته نفس المشاعر.. ولم تكن «شمس» تعلم أن أهلها سيعارضون الزواج من شخص غريب لا يعرفون عنه شيئا.



وأضافت سلطان «القصة مؤثرة جدا ورائعة، التصوير كان بظروف ليست سهلة، أدعو محبي الدراما السورية والعربية بشكل عام، أن يقفوا عند الاعمال البدوية لأنها شيقة ومثيرة بأحداثها و«يلي مالو قديم مالو جديد».



من أبرز النجوم «عبير عيسى، صفاء سلطان، محمد العبادي، جولييت عواد، جميل براهمة، ناريمان عبد الكريم، محمد الضمور، سهير فهد، شاكر جابر، رانيا فهد، منيا، عمر الضمور، هيا عبد الغني، عمر حلمي، نجم الزواهرة، عبد الكريم الجراح، كرم الزواهرة، محمد الجيزاوي، دانا خوري، ربيع زيتون، تالا الحلو، أحمد عشان، ديما سحويل، وآخرون».