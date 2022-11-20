أدلى الناخبون البحرينيون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية 2022 لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني لانتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية في مختلف أنحاء مملكة البحرين.



وقالت وكالة انباء البحرين «بنا» في بيان، ان إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع كان كثيفا في جميع محافظات المملكة.



وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية قد بلغت 73.18%.



وقد أسفرت هذه الجولة من الانتخابات التي اجريت في الثاني عشر من نوفمبر الجاري، عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين.



هذا، وأدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم بجولة الإعادة في الخارج يوم 15 الجاري في السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.