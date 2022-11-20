أفادت وزارة الدفاع العراقية بأن وفداً أمنياً رفيع المستوى وصل إلى محافظة كركوك، للتحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى النقاط العسكرية وأسفر عن مقتل 4 جنود.



وذكرت الوزارة في بيان أن رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا إلى قاطع الفرقة الثامنة، للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي، لافتة إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث وإيقاف المقصرين على الفور.



ووجّه قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، بإيقاف ضابط استخبارات في الجيش العراقي على خلفية الهجوم الإرهابي الأخير في المحافظة.



جاء ذلك بعدما أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال العاصمة بغداد.



واستهدف الهجوم ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.