قدم النائب د.عادل الدمخي اقتراحا برغبة بشأن تحويل البيوت الحكومية السكنية في منطقة السالمية في القطع أرقام (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري.



وجاء في نص الاقتراح أنه نظرا لما يعانيه أهالي منطقة السالمية في القطع أرقام (2، 4، 12) من ازدحام شديد وضعف في الخدمات والمرافق، ومما لا يخفى عليكم تحول منطقة السالمية إلى شبه تجارية وأسواق ومجمعات واسعة النطاق ومتعددة الأغراض والمجالات وكذلك زيادة العمالة في المنطقة، لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة في تحويل البيوت الحكومية السكنية بمنطقة السالمية في القطع أرقام (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري».