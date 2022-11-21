شاركت شركة أودي الكويت، الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، في احتفاليات يوم ذكرى اتحاد الألمانيين المنظمة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الكويت في قاعة الراية.



وتعد «أودي الكويت» من ضمن أكثر العلامات التجارية المميزة والمشهورة في الكويت، ونمو عدد العملاء والمبيعات دليل على نجاح العلامة. معرض أودي الكويت أيضا من أحد أكبر معارض ومراكز خدمة مندمجة لسيارات أودي في العالم.



وكانت أودي علامة تجارية ألمانية أساسية وكانت من أهم العلامات المشاركة في الاحتفاليات، حيث عرضت أودي e-tron Sportback الكهربائية كليا التي تتميز بتصميمها المبتكر بالإضافة إلى أحدث تقنيات التكنولوجيا العصرية والرفاهية.



وتجمع e-tron Sportback بين قوة واتساع السيارات الرياضية وأناقة السيارات الكوبيه. توفر السيارة قوة تصل إلى 402 حصان ونظام quattro الدفع الرباعي ومسافة تصل إلى 444 كم.



جدير بالذكر، ان طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي) من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.