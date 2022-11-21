أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: عمر بدر محمود النجار، وفاطمة يوسف الكندري، وفرحان سالم العجمي، وسعود علي زيد البسيس، ونوفة حمود أحمد العنزي، وعبدالرحمن عبدالله عبدالكريم، ودلال صقر عبدالله البريكي، وخالد علي عبدالله المنصوري، وغنيمة سليمان علي أبوغيث، وعبدالعزيز تركي العتيبي.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: لولوة مشاري أحمد العلي، ومحمد خالد مجيد القطان، وأيوب رئوف زايري بور، وعبدالله إسماعيل علي الأنصاري، وعلي أحمد علي المطيري.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دنانير لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».



وأضاف: «لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».