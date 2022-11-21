كشفت جينيسيس، العلامة التجارية العالمية للسيارات الفاخرة، النقاب عن طرازX Convertible في كاليفورنيا، مجسدة الرؤية الأروع والتنوع الأوسع في تصميم الطرازات المستقبلية.



واستقطبت العلامة التجارية روادها في كاليفورنيا، للتعرف على مواصفات وخصائص الطراز الجديد، المميز بسقف قابل للطي بالكامل في سيارة أنيقة ذات الـ 4 ركاب.



وبهذه المناسبة، صرح لوك دونكيرولك، رئيس قسم الإبداع في جينيسيس: بدأت جينيسيس مسيرتها المظفرة من خلال إنتاج سيارات السيدان التي تستهدف بشكل أساسي فئة رجال الأعمال. وحرصنا تدريجيا على خلق تصاميم جديدة ومتميزة مستوحاة من هوية جينيسيس خلال رحلتنا التالية نحو إنتاج سيارات الدفع الرباعي، لتكون الفئة الأكثر جاذبية. واليوم ومع التوجه نحو المحركات الكهربائية، اتبعنا نفس الخطط التصميمية المتأصلة في العلامة التجارية الكورية الرائدة، مع زيادات أكثر رفاهية تلبية لكافة التطلعات، مثل توفير أسقف قابلة للطي في الطرازات الكهربائية بالكامل، لمنح السائقين تجربة تفاعلية متكاملة مع الطبيعة.



وينتمي طراز X Convertible إلى أسرة X Concept، التي تمثل فئة سيارات غراند تورير ذات البابين، والتي نجحت في استعراض لغة الأناقة الرياضية من جينيسيس. ويعد طراز X Speedium Coupe، النموذج الثاني في مفهوم السيارات الكهربائية EV الثلاثي، ويتميز بتصميم متطور قوي وجريء، يجسد الدقة المتناهية المتأصلة في الصناعة الكورية، وقد استلهم مصممو جينيسيس اسم Speedium من شغفهم برياضة السيارات والأجواء الحماسية المترسخة في مسار السباق في كوريا.



كما شهدت X Speedium جملة من التحديثات في الجزء الأمامي من السيارة، حيث تطورت مصابيح جينيسيس ذات الخطين لتصبح مندمجة ومنسجمة بطريقة مذهلة مع الشبكة الأمامية، لتظهر بصور متكاملة ومتجانسة، وبمظهر انسيابي ينضح بأناقة بسيطة وخصائص كامل للسيارة الكهربائية. يرتقي مفهوم X Convertible بمفهوم X Speedium Coupe إلى مستويات أكثر جاذبية وتطور، مع خصائص متقدمة تحاكي تطلعات المستقبل.



وتوجت طرازات X بعنصر جديد وهو X Convertible، الذي يجسد لغة تصميم «الأناقة الرياضية» في أنقى صورها. إذ تكتمل النسب المثالية لمفهوم X Convertible بدقة التصميم، وتجسد التطور المستمر في تنظيم لمسات إبداعية تشكل الأناقة الرياضية، لتكون منارة للعلامة التجارية جينيسيس.



ويشارك طراز X Convertible هندسته التصميمية الرائعة ومجموعة نقل الحركة الكهربائية مع طراز 2021 X Concept والطراز X Speedium Coupe الذي تم الكشف عن تفاصيله عام 2022، بالإضافة إلى جملة من الخصائص المتطورة مثل السقف القابل للطي والذي يندمج مع سقف قمرة القيادة فوق الركاب في الجهة الأمامية، ما يوفر إحساس رائع حتى عند إغلاق السقف، كما صمم الهيكل الخارجي للسيارة المزودة بناقل حركة متطور بطريقة مثالية للتفاعل مع الطبيعة، ما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالبيئة المحيطة بطريقة فريدة.



ويتميز التصميم الداخلي لطراز X Convertible بخصائص تركز على سائق السيارة ذات الأربعة مقاعد، وهو موضوع متسق في جميع سيارات جينيسيس الحديثة. إذ تتكامل لوحة العدادات الملتفة بسلاسة مع الكونسول الوسطي، والميزات التقنية الأخرى في قمرة القيادة، ما يؤكد سماتها الموجهة نحو تقديم أداء رائع، وتقديم راحة مطلقة للسائق على حد سواء.



ويوفر طراز X Convertible مسرحا فاخرا على الهواء الطلق، وتجربة حسية لا مثيل لها لجميع الركاب، إذ توفر السيارات المكشوفة حرية كاملة وتجربة حسية عالية بفضل السقف المفتوح، الذي يسمح بالاتصال المباشر بالبيئة المحيطة. يأخذ طراز X Convertible التجربة الحسية خطوة إلى الأمام من خلال مجموعة نقل الحركة الكهربائية، ونظام الصوت عالي الأداء الذي طورته شركة Guk-il Yu.