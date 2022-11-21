أعلن بنك برقان مؤخرا عن مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر الافتراضي العالمي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال (ICITAIEE)، والذي انعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، وذلك تحت رعاية وزارة المالية في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع مؤسسة «ايكوسيستم» للاستشارات الإدارية، وشبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN)، وNEST.



وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي البنك لتعزيز الجهود الوطنية للرقمنة والتطوير التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق بخدمات ومنتجات القطاع المصرفي الكويتي ومنظومته.



وقد شارك بنك برقان في المؤتمر ممثلا برئيس التخطيط الاستراتيجي والمتابعة مناف المنيفي إلى جانب مجموعة من الخبراء والباحثين ضمن المجال من أكثر من 30 دولة ومن مختلف القطاعات، حيث جاءت مشاركاتهم في المؤتمر الافتراضي من خلال طرح أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة حول مستقبل الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطوير العام لمنظومة ريادة الأعمال.



وفي كلمته حول مجال الابتكار واستراتيجياته، دعا المنيفي المشاركين إلى إعادة النظر في مستقبل العمل المصرفي في ضوء احتياجات السوق المتطورة والتوجهات الحديثة والمتغيرات المتسارعة، قائلا «لقد أصبحت مواكبة المتغيرات أمرا ضروريا لكل بنك، ولهذا نحتاج جميعا إلى دمج عملية الابتكار والتطوير التكنولوجي في جوهر استراتيجياتنا المستدامة.

كما أن السبيل الوحيد لمواصلة التقدم لدى البنوك هو السعي بكل مرونة لاستكمال عمليات التحول في طريقة عملها، بالانتقال من النماذج التقليدية للعمل داخل الأفرع إلى أن نكون مزودي خدمات يمكن للعملاء الوصول إليهم في أي وقت ومن أي مكان، دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على كفاءة العمل أو مستوى الأمان».



وتابع المنيفي التأكيد على أهمية عدم الانحراف عن مسار العمليات وسط تعقيدها وإغفال الجانب الذي يهم، وهو تقديم الحلول للجمهور المستهدف وتلبية متطلباتهم.