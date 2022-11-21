مبادرات رفع المعاناة ورفاهية المواطنين.. قيد الإعدادالعسعوسي: متابعة تراخيص أصحاب الأعمال من تطبيق «سهل»

مدير "المعلومات المدنية" مساعد العسعوسي: تم الربط مع الجهات المصدرة لتراخيص أصحاب الأعمال لمتابعتها من تطبيق "سهل" مع جواز التفويض وننتظر المقترحات

"التواصل الحكومي": إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق سهل لأصحاب الأعمال لتقديم 141 خدمة





مريم بندق



يرأس رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الإثنين وسط مطالبات ملحة بسد الشواغر في المناصب القيادية الشاغرة وخاصة تلك التي يشكل حسمها ضرورة، مثل اكتمال مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الذي يحتاج إلى 4 أعضاء يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في العمل الاقتصادي والمالي، ورئيس وحدة التحريات المالية، ومفوضية هيئة أسواق المال، والوكلاء والوكلاء المساعدين لوزارات الإعلام والتربية والمالية والكهرباء والأشغال، وهيئات الزراعة والصناعة والتعليم التطبيقي، وغيرهم.



وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أنه لا تحرير لأسعار البنزين في البلاد، لافتة إلى أن الضريبة الانتقائية التي تشمل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والمحلاة، والتي تعتبر سلعا مضرة بالصحة والبيئة على الرغم من أهميتها فإنها ليست مدرجة ضمن الأولويات.



وردا على سؤال حول توقيت إعلان مبادرات رفع المعاناة ورفاهية المواطنين، ردت المصادر قائلة: هذه المبادرات واردة في برنامج عمل الحكومة.



وعما اذا كان مجلس الوزراء سيعجل باعتماد برنامج عمل الحكومة في جلسته اليوم استجابة للمطالبات الملحة من المعنيين، قالت المصادر: لا يوجد ما يمنع اعتماده اذا أتمت لجنة إعداد البرنامج عملها، مستدركة بالقول: إن مجلس الوزراء في جلسته 14 الجاري كلف اللجنة برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين.



من جانبه، أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، أن إنجاز تطبيق سهل لأصحاب الأعمال يهدف الى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة، إلى جانب تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض، مضيفا أنه تم تطوير نظام التراخيص والربط والتنسيق بين الهيئة وجميع الجهات المصدرة للتراخيص لتمكين أصحابها من متابعة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بهم.



وقال العسعوسي في تصريح صحافي: نحن في مرحلة تجريبية لرصد وتلقي الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق لمعالجتها تمهيدا لإطلاق التطبيق رسميا.



هذا، وأعلن مركز التواصل الحكومي، أن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية، وستتم إضافة جهات أخرى بخدمات جديدة أثناء الفترة التجريبية.

مدير "المعلومات المدنية" مساعد العسعوسي: تم الربط مع الجهات المصدرة لتراخيص أصحاب الأعمال لمتابعتها من تطبيق "سهل" مع جواز التفويض وننتظر المقترحات

أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ، أن إنجاز تطبيق سهل لأصحاب الأعمال يهدف لتمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة، إلى جانب تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات مع تحديد الجهة المفوض عنها لمتابعة هذا التفويض ، مضيفاً أنه تم تطوير نظام التراخيص و الربط والتنسيق بين الهيئة و جميع الجهات المصدرة للتراخيص لتمكين أصحابها من متابعة إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بهم.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي عبر تغريدة على حساب الهيئة في " تويتر "، نحن في مرحلة تجريبية لرصد وتلقي الملاحظات والاقتراحات من مستخدمي التطبيق لمعالجتها تمهيدا لإطلاق التطبيق رسميا .

هذا وأعلن مركز التواصل الحكومي أن النسخة التجريبية تحتوي على 141 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية وستتم إضافة جهات أخرى بخدمات جديدة أثناء الفترة التجريبية.

"التواصل الحكومي": إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق سهل لأصحاب الأعمال لتقديم 141 خدمة

أعلن مركز التواصل الحكومي إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق سهل لأصحاب الأعمال والتي تحتوي على 141 خدمة تقدمها 16 جهة حسب تفصيل التصريح التالي :