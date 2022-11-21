نظم الصندوق الكويتي للتنمية، بالتعاون مع مركز عبدالله السالم الثقافي، فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال، وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، والذي يحتفل العالم فيه بذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، والتي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال بجميع أنحاء العالم.



أقيمت الفعاليات في مركز عبدالله السالم الثقافي وتضمنت فقرات تلوين للأطفال، بالإضافة إلى قراءة قصة بقلم الراوية جهان علي بعنوان «مغامرة حمود وصقور» تدور حول شعار يوم الطفل العالمي لهذه السنة «الشمول والمساواة لكل طفل»، وعن تعاون الصندوق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ونشاطه لمساعدة الأطفال في شتى بلدان العالم، ومنهم الأطفال في قطاع غزة، والأطفال المصابون بمرض السرطان في الجمهورية العربية السورية، وغيرهم.



ويتعاون الصندوق الكويتي مع «اليونيسف» منذ عام 2017، حيث بدأ هذا التعاون بمنحة الصندوق لمكافحة المجاعة في دول: اليمن، والصومال، وجنوب السودان، وشمال شرق أفريقيا، وبلغت اجمالي عدد المنح المقدمة من الصندوق للمنظمة 7 منح بقيمة اجمالية تقارب 20 مليون دولار.



وتضطلع الكويت بدور مهم وحيوي في دعم منظمة اليونيسيف، كونها من أهم الدول المانحة وأكبر المتبرعين عالميا للمنظمة، حيث ساهمت بأكثر من 250 مليون دولار منذ عام 2010 لتصبح احدى أكبر الجهات المانحة لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم برامج الأطفال التي تقدمها المنظمة.



ويسعى الصندوق دائما لتحقيق المبادئ الإنسانية التي قامت عليها المواثيق والأعراف الدولية لحماية ورعاية الطفل، وإعداده جيدا، وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، خصوصا بروح السلم والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، عبر تمويله مشاريع يكون أساسها العنصر البشري، وتحديدا في الجانب المتعلق بالأطفال.