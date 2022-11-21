ثامر السليم



أكدت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ان يوم الطفل العالمي من المناسبات المهمة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة عام 1954، حيث يتم تسليط الضوء على سبل العناية بالطفولة في كل بقاع الارض، مشيرة الى ان الاهتمام بالطفل احد المرتكزات الاساسية لاحترام ورعاية حقوق الإنسان.



جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل صباح أمس تحت شعار «كويت جديدة من أجل أطفالنا» بحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي والأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والمدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف بالشرق الاوسط وشمال أفريقيا اديل خضر ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري.



وقالت البغلي: احتلت حقوق الطفل مكانة مميزة بين حقوق الإنسان والكويت أدركت ان مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الانسان، فسخرت لهم كل الإمكانات وذللت مختلف الصعوبات ومهدت لهم الطريق، وسارت السياسات الحكومية وفق منهجية ارتكزت على الجوانب التشريعية وصياغة منظومة شاملة لكل ما يتصل بحياة الطفل وجعلتها محورا أساسيا ضمن مشاريعها التنموية وخططها الإنمائية، باعتبار الإنسان هو المحور الرئيسي للتنمية والاستثمار في البشر ضرورة حيوية.



بدوره، أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي انه بالرغم مما تحقق من انجازات نعتز بها في مجال رعاية الطفول الا انه مازال امامنا الكثير من التحديات التي يجب ان نتصدى لها بروح الفريق الواحد وإيجاد الحلول المرتكزة على الحقائق والادلة العلمية ومن بينها التحديات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة.