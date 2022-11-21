أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في مملكة البحرين أمس النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية بعد إجراء الجولة الثانية والأخيرة لهذه الانتخابات أمس الاول.



وأسفرت النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات وأوردتها وكالة أنباء البحرين (بنا)، عن فوز ثمانية نساء و32 رجلا بمقاعد مجلس النواب، بينما فازت ثلاث نساء بثلاثة مقاعد في المجالس البلدية الثلاثة من أصل 30 مقعدا.



وعقدت الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية امس الاول لحسم أسماء الفائزين من المترشحين في الدوائر التي لم تحسم في الجولة الأولى التي عقدت في 12 نوفمبر الجاري.



وشملت جولة الإعادة من الاقتراع التصويت في 34 دائرة انتخابية من أصل 40 دائرة و23 دائرة بلدية من أصل 30 دائرة.



وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 73.18%، وأسفرت عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين.



وإجمالا، صوّت الناخبون البحرينيون لـ 507 مرشحين ومرشحات، لاختيار 40 نائبا لتمثيلهم في مجلس النواب، و30 عضوا للمجالس البلدية.



وشهدت الانتخابات مشاركة واسعة من المرأة البحرينية، بزيادة بلغت أكثر من الضعف في عدد المرشحات للانتخابات النيابية والبلدية مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ وصل عددهن إلى 94 مرشحة من إجمالي العدد الكلي.



جدير بالذكر أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتكون من مجلسي النواب والشورى الذي يتم تعيين أعضائه الـ 40 وفق أمر ملكي.



أما المجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يعين بأمر ملكي، وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى، وهي: المحرق والجنوبية والشمالية.