أعاد المالك الجديد لمنصة «تويتر» إيلون ماسك تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن كان حظر إثر اجتياح عدد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ما اثار جدلا واسعا في اوساط الساسة الأميركيين.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر «الشعب قال كلمته.

ترامب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك بهدف اتخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق. وأجاب أكثر من 15 مليون مشترك في تويتر على سؤال الاستطلاع، وصوتت نسبة 51،8% بـ «نعم» لعودة الزعيم الجمهوري إلى المنصة.

وعاد حساب ترامب على تويتر إلى الظهور بعد دقائق قليلة من إعلان إيلون ماسك، وتعود آخر تغريدة عليه إلى الثامن من يناير 2021. وأشاد المرشح الجمهوري بالمبادرة وبإيلون ماسك وقال «أحبه كثيرا. كما تعلمون، إنه شخصية متميزة وأنا أحب الشخصيات المتميزة».

ولكن ترامب لفت إلى أنه بات يمتلك حاليا شبكته الخاصة «تروث سوشيال» لكنه وجه صفعة لماسك وقال انه غير مهتم بالعودة الى «تويتر».