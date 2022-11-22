القاهرة - محمد صلاح



عادت الفنانة أميرة فتحي إلى ستديوهات السينما بعد غياب 10 سنوات، حيث انتهت مؤخرا من تصوير فيلم «أولها حلو»، ويشارك في بطولته حمزة العيلة ودارين حداد وسهام جلال ورانيا شاهين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وتنتظر عرضه في إجازة نصف العام الدراسي.



يذكر أن آخر أعمال أميرة فتحي في السينما كان فيلم «ابقى قابلني» مع محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير، تأليف سيد السبكي، وإخراج إسماعيل فاروق، وبعدها ابتعدت عن الأعمال الفنية بحجة عدم وجود أعمال مناسبة تقدمها.



ورفضت أميرة ما يشاع عن عدم نجاح تجربتها الغنائية الماضية بعنوان «ما بتعوضش» التي طرحت على «يوتيوب»، مؤكدة أنها سعيدة بردود الأفعال رغم مرور نحو عام على طرحها، إلا أن الإقبال على مشاهدتها ما زال مستمراً وستطرح خلال الفترة المقبلة أغنية جديدة تعتبرها مفاجأة.