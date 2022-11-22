أعلنت شركة سين للإنتاج عن إنتاجها للاستعراض الغنائي الكبير «ألف ليلة وليلة» والذي يحييه كل من الفنان الشامل مروان خوري والمطربة مي فاروق في قاعة الأرينا كويت، أكبر قاعة مغطاة متعددة الاستخدامات في دولة الكويت، بتاريخ 7 ديسمبر المقبل لتكون ثاني الفعاليات المميزة التي تم الاتفاق على تقديمها بالشراكة مع مجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات، والتي سيتم الإعلان عن المزيد منها تباعا بإذن الله.



في هذا الصدد، عبر مدير عام شركة سين للإنتاج فيصل خاجة عن ترحيبه بعودة النجمين مروان خوري ومي فاروق المتميزين بأداء الكلاسيكيات العربية إلى دولة الكويت إذ سيجتمعان للمرة الأولى في مشوارهما الفني على خشبة المسرح لإحياء هذا الانتاج الاستثنائي الذي تمت تسميته بـ «ألف ليلة وليلة» لما يتضمنه العنوان من معان مرتبطة بالجمال والخيال الذي لا تسري عليه أحلام الواقع! كما عبر عن اعتزازه بالعمل مع المايسترو المميز د.خالد نوري الذي سيتولى قيادة فرقة موسيقية مكونة من 50 عازفا ومؤديا، كاشفا عن استهلال الحفل برائعة سيد درويش التي مضى عليها أكثر من مائة عام وهي «زوروني كل سنة مرة» والتي تغنت بها جارة القمر «فيروز»، لتأخذنا الأمسية بعدها في رحلة شائقة متنوعة المشاعر مع روائع عربية لأشهر المطربين مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية يمر من خلالها الجمهور بأغنية «موعود» وأغنيات عديدة أخرى يتم ختامها بأغنية «ألف ليلة وليلة» التي ستؤديها مي فاروق بشكل غير مسبوق لا يخلو من المفاجآت الإبداعية.



وتقدم خاجة بالشكر والعرفان الى كل رعاة هذا الحفل وهم بنك الكويت الوطني على الرعاية المميزة والخطوط الجوية الكويتية بكونها الناقل الرسمي ومؤسسة القبس الإعلامية على رعايتهم ودعمهم للأنشطة الهادفة إلى إسعاد الجماهير في الكويت.



يذكر أن شركة سين للإنتاج كانت قد بدأت باكورة أعمالها بتقديم حفل افتتاح كأس آسيا لكرة الصالات المقامة في دولة الكويت سبتمبر الماضي، وأتبعتها بإقامة حفل الموسيقار الشهير عمر خيرت في أكتوبر الماضي في قاعة الأرينا وهو الحفل الذي حصد أصداء جماهيرية كبيرة، ليكون هذا النشاط هو النشاط الثالث ضمن فعاليات «سين» التي تسعى لتقديم التقليدي بشكل غير تقليدي.