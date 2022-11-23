القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.



وشددت الوزارة على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، دون أي اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح بين 100 و300 جنيه والمستفيد بها 10.5 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات دون الإجبار على شراء سلعة بعينها، مناشدة المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام منافذ صرف السلع التموينية بصرف القيمة المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل أو حال طرح السلع بأسعار مرتفعة.