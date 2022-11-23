القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، الحكومة ممثلة في وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بالعمل على وضع خطة متكاملة لتنشيط السياحة والترويج السياحي بمختلف الآليات ومنها الإلكترونية.



وأكد النائب نادر عبده، أهمية البحث عن آليات للترويج للسياحة المصرية، من خلال أفكار إبداعية جديدة، وتنظيم حملات دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».



وأشار «عبده»، إلى أهمية دعم المنطقة السياحية بجنوب سيناء، لاسيما والإهمال الذي يضرب المنطقة رغم ما تتضمنه من آثار مهمة، ومنها هرم سقارة.



كما ألقى البرلماني الضوء على إشكالية السور الذي أنشئ حول المقابر الموجودة بجوار المنطقة السياحية في البدرشين، ما يؤثر على دفن الأهالي لذويهم.



أيضا كانت كلمة النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي شدد على أهمية وجود خطة للحكومة تتعلق بآثار الوجه القبلي، التي تضم وحدها ثلث آثار العالم، مشيرا إلى أن الوزير السابق خالد عناني نفض الغبار وأعاد تجميل الآثار المصرية ونتوسم من الوزير الجديد أحمد عيسى العمل على تنشيط السياحة، باعتبارها أهم موارد الدولة لاسيما ما توفره من عملة صعبة.



ونوه الطماوي إلى الاستقرار والأمان الذي تنعم به مصر، لاسيما وتضحيات شباب مصر من الجيش والشرطة، ويبقى دورنا في العمل لاستثمار الكنز الذي تملكه مصر من طبيعة سياحية وآثار لزيادة الموارد، قائلا: «لدينا طموحات في الجمهورية الجديدة أن تكون السياحة في المرتبة الثانية بعد قناة السويس من حيث حجم الدخل، إن لم تكن الأولى».



في السياق ذاته، طالبت النائب هند رشاد، بأن تكون هناك رقابة على بيع الليالي السياحية بما لا يضر بصناعة السياحة، لاسيما أننا مقبلون على الشتاء.