أعلنت الشركة المصرية للاتصالات وشركة ميتا، أعضاء تحالف الكابل البحري (2Africa) عن الإنزال الأول للكابل البحري للإنترنت في مصر بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، على أن تتم عملية إنزال أخرى في مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط ، ويعقبها العديد من عمليات الإنزال المخطط لها خلال الأشهر المقبلة.



ويمتد الكابل البحري (2Africa) إلى 46 موقعا بقارات افريقيا وآسيا وأوروبا عند اكتمال المشروع بحلول عام 2024، وستتيح مشاركة شركتي ميتا والمصرية للاتصالات في هذا الكابل للمزيد من المستخدمين حول العالم الحصول على المزيد من خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار والتمتع بتجربة استخدام أفضل.



وكان قد تم الإعلان في مايو من عام 2020 عن نظام الكابل البحري (2Africa)، وامتداده (Pearl extension) بما يضمن توفير الربط الدولي السلس لنحو 3 مليارات شخص يمثلون نحو 36% من سكان العالم، حيث يربط الكابل بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا.



ويمتد الكابل البحري (2Africa) بطول 45 ألف كيلومتر، ليصبح أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق، ويسهم المشروع في تعزيز قدرة المجتمعات المعتمدة على الإنترنت لتحقيق العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم المزيد من الخدمات بكفاءة عالية مثل خدمات التعليم، والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، حيث تسهم الكابلات البحرية في إرساء القواعد لخدمات الانترنت الدولي، وتحقيق التواصل بين البشر في مختلف قارات العالم، وسيكون لها دورا محوريا في تطوير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



ويسهم الاستثمار في أنظمة الكابلات البحرية في تحقيق نمو اقتصادي متزايد للمجتمعات المحيطة، مما يحقق مكاسب اقتصادية للأفراد والشركات، إذ يتوقع معهد البحوث الدولي (RTI) أن يسهم نظام الكابل البحري (2Africa) في الناتج المحلي الأفريقي بنحو 26.2 إلى 36.4 مليار دولار أمريكي (في معدلات القوة الشرائية) في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام منذ بدء عملية التشغيل.



وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات م.عادل حامد، إن المساهمة في تقديم خدمة العبور لكابل (2Africa) تتم عن طريق توفير حل متنوع وشامل، باستخدام المسار البحري الجديد في البحر الأحمر عبر كابل (Red2Med) بالإضافة إلى مسارين أرضيين جديدين.



وأضاف أن المشاركة كعضو في تحالف (2Africa) يؤكد التزام الشركة بتقديم حلول متفردة ومبتكرة للوصول إلى عملاء إقليميين ودوليين.



ومن المقرر أن تلحق محطة إنزال بورسعيد بنظيرتها في رأس غارب ليتم ربطهما عبر مسارين أرضيين يمران بمحاذاة قناة السويس، وستوفر خدمة العبور حلا لربط أفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال مسارات بصرية سلسة باستخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئية، وسيتم استكمال المسار عن طريق وصلة فيستون البحرية التابعة لنظام (Red2Med) الجديد المملوك للشركة المصرية للاتصالات، وتربط هذه الوصلة محطات الإنزال في كل من رأس غارب والزعفرانة والسويس.