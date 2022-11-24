شاركت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار في المعرض العلمي التعريفي الذي نظمته إدارة الأنشطة الثقافية والفنية بعمادة شؤون الطلبة بكلية العلوم بمنطقة الشدادية.



وجاءت مشاركة الجمعية ممثلة بنخبة من المخترعين وهم: نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المخترع سليمان الخطاف، أمين سر الجمعية عبد اللطيف الشمري، المدير الفني للجمعية المخترع أحمد مظفر، عضو اللجنة الاستشارية العليا للجمعية محمود عباس صفر، المخترع م.وليد الدريعي، المخترع م.أحمد الكعبي.



وشهد المعرض حضور كبير من طلبة الجامعة والدكاترة والمشرفين والزوار، حيث جرى أيضا تكريم الحضور من الجمعية من قبل خلود اليعقوب مراقب إدارة الأنشطة الثقافية بعمادة شوؤن الطلبة.



وتعرف الطلبة خلال المعرض على أبرز اختراعات الجمعية، إضافة إلى آليات الاختراع وطرق الوصول بالفكرة إلى أرض الواقع والإمكانيات والخطوات المطلوبة.