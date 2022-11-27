تحية إجلال وتقدير إلى أولياء الأمور الكرام «الأيدي الحانية التي ذللت الصعاب وهيأت المناخ الملائم لتتحملوا هذه المسؤولية»

السفير جاسم البديوي: الولايات المتحدة توفر أفضل المؤسسات التعليمية وتمتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات

أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الوطن لم ولن يدخر وسعا في سبيل توفير كافة الإمكانات لأبنائه الطلبة، معلنا سموه في هذا الصدد عن ترحيب وموافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بالخارج بواقع 50% تجسيدا لإيمان الدولة بأنهم مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها سمو رئيس الوزراء إلى أبنائه الطلبة المشاركين في المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يعقد في مدينة لوس انجيليس بولاية كاليفورنيا برعاية سموه تحت شعار «شباب يسمو به الوطن».

وأعرب سموه عن سعادته بالتواصل مع أبنائه الطلبة من خلال المؤتمر الـ38 لاتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية، متمنيا لهم جميعا كل التوفيق والسداد ومغتنما هذه المناسبة ليتحدث إليهم حديث الأب لأبنائه.

وقال سموه إنه «من هذا المنطلق أشد على أيديكم أبنائي للاجتهاد والمثابرة في التحصيل لتحقيق أهدافكم المنشودة وطموحات وآمال ذويكم ووطنكم، فالوطن يتوسم فيكم كل الخير لأجل النهوض بدوركم الإيجابي والمشاركة في نمائه وازدهاره متسلحين بالعلم والمعرفة وتقاليدنا الأصيلة واثقين بأنفسكم وقدراتكم متوكلين على الله».

وتوجه سموه في هذا المقام بتحية إجلال وتقدير إلى أولياء الأمور الكرام «الأيدي الحانية التي ذللت الصعاب وهيأت المناخ الملائم لتتحملوا هذه المسؤولية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرشدكم طريق الصواب وأن يوفق الجميع لأجل رفعة ورقي وطننا الغالي الكويت».

من جانبه، أكد سفيرنا لـدى الـولايـات الـمتحدة الأميركية جاسم البديوي أن «المبادرة الأبوية الكريمة» التي قدمها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين تعكس حرص القيادة السياسية في الكويت على «رعاية وضمان استقرار طلبتنا في الخارج».

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البديوي أمام المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية.

ووجه البديوي الشكر والامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما في زيادة المخصصات المالية للمبتعثين في الخارج بنسبة 50%، لافتا الى الاهمية الكبرى التي توليها القيادة للطلاب والطالبات «الذين يعدون ثروة الكويت الحقيقية».

وتقدم السفير البديوي باسمه وباسم المشاركين والحضور بـ«أسمى آيات التحية والإجلال إلى مقام والدنا وقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد متمنين لسموهما دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد لما فيه خير دولتنا الغالية الكويت».

وأشاد «بالجهود الطيبة» التي بذلها (الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة) للاعداد والتحضير لهذا المؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في تاريخ وجود الطلاب الكويتيين في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، توجه السفير البديوي للطلبة برسالتين أبرز فيهما أهمية حرصهم على تحصيلهم العلمي والاستفادة من وجودهم في الولايات المتحدة التي رأى انها «توفر أفضل المؤسسات التعليمية وتمتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات». وأوصاهم أيضا بعدم جعل دراستهم «تقليدية واعتيادية» وأن يتسلحوا بكل ما هو جديد من علم ومعرفة، داعيا في هذا المجال الطلبة الى التكاتف والتعاضد ومد يد العون لبعضهم.

وفي سياق متصل، أكد السفير الكويتي أهمية هذا المؤتمر السنوي بالنسبة للسفارة والقنصليات العامة والمكاتب الملحقة في واشنطن ولوس أنجيليس، قائلا «انه يعكس حرصنا على التواصل وإياكم ومشاركتكم أفراحكم وأنشطتكم والاستماع منكم الى كل ما من شأنه أن يسهل مهامكم ووجودكم للدراسة في الولايات المتحدة».

وتابع السفير البديوي ان «تحملكم للغربة والابتعاد عن وطنكم وأهاليكم هو لتحقيق حلمكم الذي تعملون من أجله الا وهو نيل الشهادة الجامعية او العليا لذا فإنني بالرغم من تأكدي وإدراكي بأنكم جميعا على قدر المسؤولية وخير من يمثل دولتنا الغالية فإنني أود أن أدعوكم جميعا الى ايلاء دراستكم ومتابعتكم الأكاديمية الأولوية والأهمية».

كما دعاهم في هذا المجال الى «اتباع النظم والقوانين الأميركية» مضيفا «يستمر مؤتمركم هذا بالانعقاد عاما بعد عام وبالتميز والتطور والبروز كعلامة لافتة في مسيرة الكويت الديموقراطية».

من جانبه، أكد ممثل الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن الجاسر حرص الهيئة على المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة، راعيا ومشجعا وداعما للطلبة الدارسين في الخارج حيث يعتبر أكبر تجمع شبابي كويتي خارج الكويت.

وقال الجاسر في كلمة ألقاها أمام المؤتمر إنه لأجل شباب الكويت «نعمل ونجتهد في ابتكار المشاريع ووضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مشرق لكل شبابنا المبتعثين». وأكد حرص هيئة الشباب على دعم قطاع التعليم وتشجيع الطلبة لاستكمال تعليمهم الأكاديمي «في أول يوم منذ حصولهم على شهادة الثانوية من خلال مشروع (مركز الارشاد الأكاديمي)».

وأشار الى أن هذا المشروع يساعدهم في الحصول على بعثة متميزة بأفضل الجامعات حول العالم ويرشدهم لاستكمال سيرتهم الذاتية وكتابة رسالة القبول، بالإضافة إلى ورش العمل والدورات، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر «أحد أهم المشاريع التي تسعى الهيئة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المسجلين فيه».

بدوره، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية يوسف أشكناني إن المؤتمر الثامن والثلاثين لطلبة الكويت في أميركا يعتبر اكبر تجمع للطلبة الكويتيين خارج الكويت، مؤكدا أن هذا المؤتمر لا يمتاز بعدد مشاركيه فقط بل أيضا بتنوع برامجه وندواته وضيوفه على مر السنين.

وأضاف أشكناني انه جاء شعار المؤتمر «شباب يسمو به الوطن» من منطلق إيماننا بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الوطن، فهم شباب قادر على نهضة الوطن ولن يرضى إلا بسمو الكويت في أعلى المراتب وتصدّر المحافل.



«المستقبل الطلابي» تحصد مقاعد اتحاد أميركا بـ 1157 صوتاً

آلاء خليفة

فازت قائمة المستقبل الطلابي في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع الولايات المتحدة الأمريكية، بحصولها على 1157 صوتا، مقابل 930 صوتا لقائمة الوحدة الطلابية المنافسة. وبلغ فارق الأصوات بين القائمتين 227 صوتا، ويعد هذا الفوز الثالث لقائمة المستقبل الطلابي بتاريخ اتحاد طلبة اميركا. وكان قد بلغ عدد الطلبة المقيدين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الهيئة الإدارية لاتحاد فرع الولايات المتحدة الأميركية 2672 طالبا وطالبة، وذلك حسب الكشوف التي تم اعتمادها من قبل مناديب القوائم، بينما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم نحو 2125 طالبا وطالبة. وشهدت عملية الفرز تسجيل اعتراض من قائمة الوحدة الطلابية التي امتنعت عن حضور الفرز.







إيمان الروضان: الكويت تحتاج إلى الشباب لإعادة أمجادها

إيمان الروضان

قالت الرئيس التنفيذي لشركة زين إيمان الروضان ان شركة زين سعت الى دعم هذا المؤتمر على مدار الـ20 عاما الماضية وكانت فيها من الداعمين الأساسيين لهذا المؤتمر وكل ما يتطلع إليه من تفعيل لدور الشباب.

وأضافت الروضان أنه في المرحلة الحالية الكويت تحتاج من الشباب مطلبا أساسيا وهو الوعي بأهميتهم في إعادة الكويت لأمجادها، داعية الطلبة الى الاستفادة من الانفتاح الموجود في أميركا والحرية الموجودة في الكويت.



سلمى الحجاج : 7 ركائزفي إستراتيجية الكويت 2035

سلمى الحجاج

قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج إن استراتيجية الكويت 2035 فيها 7 ركائز، إحداها هي رأس المال البشري الإبداعي وهذا ما يتطابق مع عنوان المؤتمر الحالي، داعية الطلبة الى الاستفادة من تواجدهم في الخارج والاستفادة من الوقت الحالي من خلال تطوير تعليمكم ودراستكم.



حمد العنزي: توظيفالطلبة عبر «الغانم أكاديمي»



قال مدير الموارد البشرية في «صناعات الغانم» حمد العنزي إن صناعات الغانم كونت برنامج الغانم أكاديمي الذي عن طريقه يتم توظيف الطلبة من خلال عمل برنامج لمدة من 6 إلى 9 أشهر يمكن من خلاله أن يفتح الطالب مجالا جديدا للشركة.



