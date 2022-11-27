أسامة دياب



احتفلت سفارة الهند بيوم الدستور الهندي الـثـانـي والـسـبـعيـن (Samvidhan Divas)، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام، حيث تم اعتماد الدستور من الجمعية التأسيسية الهندية في 26 نوفمبر 1949 ودخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950.



وبهذه المناسبة، قالت القائمة بالأعمال لدى السفارة الهندية سميتا باتيل إن يوم الدستور في الهند هو عيد لكل مواطن في الهند للاحتفال بالوثيقة التأسيسية للديموقراطية الهندية، أكبر ديموقراطية في العالم.



وأشارت باتيل إلى السياق العالمي والمحلي المليء بالتحديات في الفترة التي تم خلالها صياغة الدستور وأشادت برؤية أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضم 15 امرأة، مضيفة أن دستور هو أكبر دستور مكتوب في العالم، وهو يضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها، كما أشادت في خطابها بضحايا الهجوم الإرهابي على مومباي في 26 نوفمبر 2008. واختتمت الخطاب بقراءة «مقدمة الدستور الهندي»، كما قرأ عدد من الطلاب الهنود في الكويت مقدمة الدستور الهندي بـ 16 لغة هندية مختلفة مثل الأسامية والبنغالية والغوجاراتية والهندية والكانادية والكونكانية والمالايالاية والماراثية والنيبالية والأودية والبنجابية والسنسكريتية والسندية والتاميلية والتيلوغوية والأردية. ودعت أعضاء الجالية الهندية في الكويت للمشاركة في حدث يوم المغتربين الهنود Pravasi Bharatiya Divas-2023 الذي يعقد في إندور خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2023.