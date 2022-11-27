تـقـدمـت جمعية الرسـالـة الانـسـانية الوطنية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بأسمى آيات الشكر والعرفان على مبادرة سموه الإنسانية التي تقضي باستكمال ملف العفو الأميري.



وقالت في بيان لها اصدرته امس:



بـكـل الاعــتـزاز والتقدير والافتخار، تتقدم جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بأسمى آيات الشكر والعرفان على مبادرة سموه الإنسانية التي تقضي باستكمال ملف العفو الأميري ليشمل بقية من صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، وليضمهم تحت جناح العطاء الأميري السامي، الذي عرف به أمير التواضع والمكرمات.



ويسعد الجمعية كذلك أن تثمن عاليا النظرة الأبوية الحانية الصادقة من قبل صاحب السمو لأبناء الوطن تعزيزا للمصالحة الوطنية، وتمهيدا لطي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة تعلي قدر الكويت، وتحفظ لها أمنها وسلامها ووحدتها الوطنية.



وتشرف الجمعية بأن تشيد كل الإشادة بموقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبدعمه وتأييده ومباركته خطوة صاحب السمو الإنسانية الأبوية المباركة. ولا يفوت الجمعية أن تتقدم بعظيم الشكر وجزيل التقدير إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الذي وضع ملف العفو على رأس قائمة أولويات الحكومة إيمانا من سموه بأنه يخدم الوطن والمواطنين.



وأعربت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية عن أملها في أن يشمل هذا العفو الأميري الأبوي السامي جميع من دانهم القضاء وأصدر ضدهم أحكاما سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها، لتعم الفرحة وتكتمل البهجة، وتلتقي الأسر الكويتية بأبنائها في ود وخير وصفاء.



حفظ الله الوطن وقائد الوطن، ووفق الجميع إلى ما فيه خير الوطن.