قال سفيرنا لدى الأردن عزيز الديحاني إن الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5.5 مليارات دينار أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار.



وأعرب الديحاني خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين أمس تحت عنوان «تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية - الكويتية» عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى مستوى التعاون السياسي.



ولفت إلى أن الأردن والكويت وقعا حتى الآن نحو 73 اتفاقية مشتركة اغلبها اقتصادية، وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين البلدين.



وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والأردن بفضل رعاية واهتمام وحرص القيادة السياسية في البلدين بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.



وأشار إلى أن هناك «توجها كبيرا لرجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في الأردن في مشاريع عدة» مضيفا أن «الأردن يعنينا والاهتمام به هو توصية من القيادة السياسية في الكويت لبناء علاقات اقتصادية رائدة بين البلدين».



واستعرض الديحاني الدور الإنساني الكويتي في إسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة مثمنا دور جمعية رجال الأعمال الأردنيين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص الكويتي والأردني.



من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع خلال اللقاء إن الكويت من ابرز الدول المستثمرة في الأردن الى جانب كونها أحد أهم الشركاء التجاريين.



وأضاف الطباع أن الكويت تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث بلغت 1.128 مليار دولار خلال عام 2021.