محمد راتب

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أنه تم تحويل 21 صيادا إلى الإبعاد من قبل الجهات المعنية بسبب وجود غزل أحادي الشعيرة معهم على المراكب، رغم أنهم لم يكونوا في البحر وكانوا في محطة تعبئة الوقود، ولم يتم ضبطهم يصيدون به، مطالبا بتحويلهم للجهات المختصة ومحاسبتهم على حمل الغزل الممنوع ومعاقبتهم وفق القانون وليس إبعادهم.



وأضاف الصويان أن موسم صيد الميد انتهى فعليا بسبب المخالفات قبل انتهاء موعده الأصلي في 1 ديسمبر، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء بالنظر إلى مطالب الصيادين المستحقة ورفع الظلم عن هذه الطبقة الكادحة العاملة علــى توفــــير الأمن الغذائي.



وتابع: قطاع الصيد يتعرض لهزة عنيفة بسبب تعسف بعض الجهات، موضحا أن هناك مخالفات بسيطة من بعض الصيادين، لكن المؤسف أن يتم إبعادهم بدلا من محاسبتهم، إذ إن إبعاد عمالة الصيد على خلفية بعض المخالفات البسيطة يتسبب في إغلاق مواسم الصيد قبل موعدها، كما يتسبب في قلة المنتج المحلي وعدم توافره.



ودعا المسؤولين إلى النظر لقطاع الصيد ومعاملته مثل باقي قطاعات الأمن الغذائي، خاصة أن ما يحدث يجعل قطاع الصيد قطاعا طاردا للكوادر الوطنية، كما يجعل أصحاب رخص الصيد يعزفون عن مهنة الصيد، لافتا إلى أن التعسف من بعض الجهات سيقضي على القطاع، ويجعل مهنة الصيد في مهب الريح.