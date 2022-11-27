

القاهرة - ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 69 قطعة أرض بـ 17 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات عمرانية وسكنية وتعليمية وتجارية وصناعية متكاملة.



ففي مدينة القاهرة الجديدة، قال الوزير إنه جرى تخصيص 12 قطعة أرض لأنشطة (عمراني متكامل - تجاري - إداري - طبي - مركز خدمة وصيانة سيارات - محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (صناعي - تجاري - مخبز - مستشفى خيري)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (خدمات صناعية - تعليمية - إدارية - مركز صيانة)، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراض بأنشطة (تجاري - إداري)، وفي مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراض بأنشطة (تجاري - إداري - مدرسة - حضانة)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وقطع الأراضي من (1): (8) بنشاط مخازن دون الغذائي والدوائي، وقطع الأراضي من (9): (19) عدا القطعة (17) بنشاط صناعي «أنشطة متعددة» عدا النشاط الغذائي.



وفي مدينة العبور، جرى تخصيص قطعتي أرض بنشاط (سكني - تجاري - إداري)، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط (دار مناسبات - مدرسة)، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبي)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراض بنشاط (تجاري - إداري - طبي)، وفي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (طبي)، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (تجاري)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (صناعي).



وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص قطعتي أرض في مدينة طيبة الجديدة، لنشاط (خدمات لوجستية - تجاري)، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراض بنشاط (عمراني متكامل - تجاري - مخبز)، وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (معهد عال)، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط (مصرفي).