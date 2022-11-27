ناهد إمام



عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لقاء مفتوحا على مدار 6 ساعات مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى، على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج، شارك في اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض.



وشارك في اللقاء أيضا وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبنائنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابعة لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.



في بداية اللقاء، رحب السفير أحمد فاروق سفير مصر في السعودية، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض، بالسفيرة سها جندي، موجهين لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة، ومعربين عن تمنياتهما لها بدوام النجاح والتوفيق، وفي أعقاب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن أهم وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية واستراتيجية التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.



وفي مستهل كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي عن بالغ سعادتها بأول زيارة لها للمملكة العربية السعودية وأكدت على عمق العلاقة التاريخية المصرية ـ السعودية، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين في الخارج بها، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، كما أعربت عن سعادتها بلقاء الجالية كأول جالية تلتقيها بشكل مباشر، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار خطة التواصل المستدام والتي تتضمن لقاء الجاليات المصرية في مختلف أنحاء العالم لمناقشة أفكارهم وربطهم بالجهود التنموية في مصر، كما يأتي اللقاء في إطار استراتيجية الحكومة التي تضع ضمن أولويات عملها الإنسان المصري أيا كان مكانه في العالم.



وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.



وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناء على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.



كما تناولت وزيرة الهجرة في حديثها نتائج التعاون الناجح مع وزير الطيران المدني وما تم الإعلان عنه من تخفيضات غير مسبوقة من شركة مصر للطيران لأسر المصريين بالخارج، والتي تستمر لنحو 216 يوما في السنة وخفض ربع تذكرة الزوجة وكذلك خفض تذاكر 2 من الأبناء حتى سن 15 سنة بنسبة 33%، مشيرة أيضا إلى التعاون مع البنك المركزي لتوفير أوعية ادخارية مميزة للمصريين بالخارج، مما نتج عنه طرح شهادات ادخار دولارية بفائدة تبلغ 5.3%، وإتاحتها للمصريين بالداخل والخارج.



في السياق نفسه، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، التنسيق مع كل من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع من أجل إيفاد لجنتين، لاستخراج الأوراق الثبوتية وإنهاء الموقف التجنيدي إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة، وذلك للمرة الأولى منذ التوقف بسبب كورونا من أجل تلبية احتياجات الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.