القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أمس أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، بسعر 5 قروش للرغيف، دون أي انتقاص، مشيرة إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.



وتنتج المخابز البلدية يوميا 270 مليون رغيف لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية، ويتم طرح رغيف الخبز بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين، وتتحمل الدولة فارق تكلفة الخبز، إذ تصل تكلفة إنتاج الرغيف إلى 85 قرشا، أي تتحمل الدولة 80 قرشا في كل رغيف يتم إنتاجه ويتحمل المواطن 5 قروش فقط.