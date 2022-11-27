القاهرة - ناهد إمام



أكد وزير المالية د.محمد معيط، أنه حان الوقت لتعميق الشراكات الاقتصادية العربية، وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، بما يمكننا جميعا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على تجاوز التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تبعات جائحة «كورونا» مع تداعيات الحرب بأوروبا بما تتضمنه من موجة تضخمية حادة جدا رفعت أسعار السلع الأساسية والطاقة وتكلفة التمويل، حتى أصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية للحصول على التمويل صعبا ومكلفا للغاية، لافتا إلى أن الروابط التاريخية المتينة بين الأشقاء العرب تدفعنا للعمل المشترك على تطويرها والارتقاء بها على كل المستويات بما في ذلك الجانب الاقتصادي، خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية القوية والداعمة لذلك.



وقال الوزير، في لقائه مع رئيس بورصة «مسقط» العمانية محمد محفوظ، بحضور رئيس البورصة رامي الدكاني، إن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب بمناخ أكثر جذبا للاستثمار يرتكز على شبكة قوية للبنية التحتية قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية والتنموية، موضحا أننا لدينا الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى القطاعات خاصة في مشروعات «التحول الأخضر»، اتساقا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، التي حظي تنظيمها بشرم الشيخ بإشادات دولية واسعة.



وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الخارجية، بما حققناه من مكتسبات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي منحنا مساحة مالية مكنتنا من اتخاذ إجراءات استباقية تعزز مساندة النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في استمرار عجلة الإنتاج، جنبا إلى جنب مع التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.



وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى زيادة الاستثمارات العمانية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، امتدادا للعلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تجمعهما، موضحا أننا مستعدون لزيادة سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في كل المجالات خاصة الجانب الاقتصادي.



من جانبه، أكد رئيس البورصة رامي الدكاني، أهمية الإجراءات المنفذة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي على مستوى السياسات المالية والنقدية، مشيرا إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات على أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لاسيما مؤشر «Egx30، EGX70.EGX100»، وارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لأكثر من 1.6 مليار جنيه، موضحا الأثر الإيجابي أيضا على زيادة أعداد المستثمرين الجدد خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة.



ولفت الدكاني، إلى أن زيادة رأس المال السوقي تخطت مستويات الـ 840 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أهمية سرعة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الوضع الإيجابي الحالي للسوق وقدرته على استيعاب الطروحات الجديدة.



بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة بورصة «مسقط» محمد محفوظ، أن المشروعات التنموية المصرية جاذبة للمستثمر العماني، موضحا أن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتبادل الخبرات مع مصر والعرب أيضا بات أكثر إلحاحا، في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.