هادي العنزي



يصطدم الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية بنظيره الكويت في مواجهة صعبة ومثيرة تجمعهما في الـ 7:15 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة، وتسبقها مباراة تجمع النصر بكاظمة في الـ5:15 مساء على ذات الصالة.



تبدو الظروف الحالة الفنية والمعنوية مختلفة قبل مواجهة اليوم، فالكويت بطل العرب والخليج يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري، والحصول على نقطتي المباراة، فيما يأمل القادسية إلحاق أول هزيمة ببطل النسخة السابقة للدوري، وتعويض خسارته المفاجئة أمام العربي (75-83) في الجولة الماضية، وعلى الورق تبدو حظوظ «الأبيض» كبيرة في تحقيق فوز متوقع على «الأصفر»، نظرا لما يضمه في صفوفه من عدد غير قليل من اللاعبين المتميزين بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز، فيما يأمل زميله الصربي برانكو ماكسيموفيتش تجاوز التعثر أمام «الأخضر»، والمضي قدما للحصول على المراكز الستة المؤهلة إلى الدور الثاني والمنافسة على لقب الدوري، وقد جمع الكويت 8 نقاط من 4 انتصارات، فيما وصل رصيد القادسية من النقاط إلى 7 بعد فوزه في 3 مباريات وخسارة واحدة.



في المباراة الثانية، يبدو كاظمة الأقرب للفوز ومواصلة انتصاراته على حساب النصر، لما يضمه من كوكبة يغلب عليها الانسجام والتجانس بقيادة المدرب الصربي ايفان جيرمج الذي حقق معهم المركز الرابع في بطولة الأندية العربية لكرة السلة التي أقيمت مؤخرا في الكويت، ويسعى «البرتقالي» إلى مواصلة البقاء في قمة الترتيب مع الكويت بالوصول إلى النقطة الـ 8، وقد جمع «العنابي» 4 نقاط من فوز وخسارتين.