يشارك المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات في بطولة الإمارات الدولية التي تستضيفها مدينة دبي حاليا، بوفد يضم 4 لاعبات هن: نور الرزيحان وتاليا بهبهاني وأمينة الكندري وليان بهبهاني، تحت قيادة المدربة الأوكرانية فيكتوريا فسيوك.



ويشارك في هذه البطولة 4 دول هي: السعودية والأردن والإمارات والكويت، فيما حرص اتحاد اللعبة على مشاركة المنتخب في هذه البطولة لتوفير فرص احتكاك مع مدارس جديدة ومختلفة للاعبات الكويت عقب مشاركات ناجحة في بطولات دولية أقيمت خلال الفترة السابقة في كازاخستان ورومانيا وتركيا، فضلا عن البطولة العربية التي استضافتها الجزائر.



ووضع الاتحاد خطة إعداد طويلة الأمد للاعبات الجمباز الإيقاعي بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الاتحاد ومع المدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك. جدير بالذكر أن منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات يشارك في الوقت الحالي أيضا في بطولة باكو الدولية وبفئات سنية مختلفة.